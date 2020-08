Bei Pietro Lombardi (28) steht wohl bald ein Umzug an! Nachdem die Ehe des Sängers und seiner einstigen Frau Sarah Lombardi (27) in die Brüche gegangen war, zog der "Phänomenal"-Interpret aus ihrem gemeinsamen Haus in Köln aus und suchte sich eine neue Bleibe. Die scheint jedoch ebenfalls nicht für die Ewigkeit zu sein: Pietro möchte in Kürze in ein neues Haus ziehen!

Der Musiker stand seinen Fans nun in einer Instagram-Fragerunde Rede und Antwort. Dabei wollte ein Fan von ihm wissen, was seine nächsten großen Ziele sind. "Dieses Jahr noch in mein neues Haus ziehen", gab Pietro offen preis und gab nur wenige Stunden später ein kurzes Update zu seinem Vorhaben: "Ich habe mein Traumhaus gefunden. Morgen bekomme ich die Zu- oder Absage." Wie ein Freund des Ex-DSDS-Juroren verrät, soll es sich um ein "unglaubliches Haus" handeln, dem nicht nur ein Garten, sondern ein ganzes Fußballfeld angehöre.

Ob Pietro sich von seiner Ex-Frau hat inspirieren lassen? Immerhin ist Sarah ebenfalls erst vor einigen Wochen umgezogen und teilt sich nun ein Liebesnest mit ihrem neuen Partner Julian Büscher (27). In ihren neuen vier Wänden hat aber natürlich auch ihr Söhnchen Alessio Lombardi (5) sein eigenes Reich, das ganz nach dem Motto "Toys Story" dekoriert wurde.

Instagram / _pietrolombardi_ Pietro Lombardi im November 2019

TVNOW / Stefan Gregorowius Ex-DSDS-Juror Pietro Lombardi beim Recall-Finale im Februar 2020

United Archives GmbH / ActionPress Sarah Lombardi in Berlin, September 2019

