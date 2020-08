Für einen der fame-orientierten Promis ist die begehrte Zeit vor laufenden Kameras schon wieder vorbei! Am Dienstagabend flimmerte die zweite Folge der neuen Trashshow Like Me – I'm Famous über die Bildschirme, in der zehn mehr oder weniger bekannte Persönlichkeiten durch Spiele, Intrigen und Taktik versuchen, möglichst lange im Rennen zu bleiben. In Woche eins hatte bereits Helena Fürst (46) ihre Koffer packen müssen – und welchen Star traf es in dieser Runde?

Aurelio Savina (42) gab im Laufe der Sendung zum Besten, innerhalb seines Lebens schon mit etwa 2.000 Frauen im Bett gewesen zu sein. Ein Thema, das von seinen Mitstreitern wie Melanie Müller (32) oder auch Yasin Cilingir angeregt diskutiert wurde. Die Aufmerksamkeit während der Episode konnte den selbst ernannten Wolf allerdings nicht vor seinem Schicksal bewahren: Aurelio flog aus der Sendung.

Jeder Kandidat bei "Like Me – I'm Famous" hat drei Likes an seine Mitstreiter zu vergeben. Der Spieler, der am Schluss die wenigsten Likes ergattert, muss die Show verlassen. In Folge zwei boten sich Aurelio und Gesangssternchen Juana Princess dabei ein Kopf-an-Kopf-Rennen – bis der Reality-Beau schließlich den Kürzeren zog.

TVNOW zeigt insgesamt acht Folgen "Like Me – I’m Famous" seit 11. August 2020 immer dienstags.

TVNOW Aurelio Savina bei "Like Me – I'm Famous"

TV NOW Der "Like Me – I'm Famous"-Cast in Folge zwei

TVNOW Filip Pavlovic und Aurelio Savina bei "Like Me – I'm Famous"

