Oh, là, là – was für ein Anblick von Hailey Bieber (23)! Das US-amerikanische Model besitzt eine fantastische Figur und präsentiert diese auch sehr gerne im Netz, wie ein Blick auf sein Social-Media-Profil zeigt. Zuletzt veröffentlichte die Frau von Justin Bieber (26) sogar eine oberkörperfreie Aufnahme, in der sie nur einen Sonnenhut trägt. Jetzt teilte sie einen neuen heißen Schnappschuss von sich!

Auf Instagram postete Hailey ein Foto von sich, wie sie auf einer Treppe posiert. Verführerisch blickt sie über ihre Schulter in die Kamera und setzt ihren Traumkörper in einem knallgelben Bikini in Szene. Der absolute Blickfang: Der Hintern der 23-Jährigen, der durch den Stoff ihrer Badekleidung kaum bedeckt wird. Ihr Bild kommentiert die Tochter von Schauspieler Stephen Baldwin (54) lediglich mit einer Brasilien-Flagge. Passend zu dem Emoji trägt Hailey auch grün-gelbe Sneakers. Bedeutet das etwa, dass sie gerade Urlaub in Südamerika macht?

Haileys Follower diskutieren darüber in der Kommentarspalte unter ihrem Beitrag – kommen jedoch zu keinem Ergebnis. Allerdings sind sie sich einig, dass die Blondine großartig aussieht. Supermodel Gisele Bündchen (40) kommentiert das Selfie sogar mit zwei Flammen-Emojis.

Instagram / haileybieber Hailey Bieber im August 2020

Instagram / haileybieber Hailey Bieber im Juni 2020

Instagram / gisele Gisele Bündchen im Juli 2020

