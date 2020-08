Bald gibt es die doppelte Portion Pocher! Comedian Oliver Pocher (42) ist zurzeit in aller Munde. Zusammen mit seiner Frau Amira (27) bekam er im vergangenen Mai eine eigene Late-Night-Show bei RTL. Darin greift das Paar stets aktuelle Themen auf, macht sich über Influencer lustig und begrüßt prominente Gäste im Studio. Dem Publikum gefällt es – und das hat nun Folgen: Wegen des großen Erfolgs wird "Pocher – gefährlich ehrlich" bald zweimal pro Woche laufen.

RTL hat angekündigt, dass das Format ab 20. September nicht nur donnerstags, sondern auch sonntags im TV zu sehen sein wird – direkt nach dem Sommerhaus der Stars. "Da Amira und ich Riesenfans [...] sind, ist es für uns eine große Ehre, direkt im Anschluss sonntags die Ereignisse auf unsere Art und Weise [...] Revue passieren zu lassen", verrät der vierfache Vater nicht ohne Ironie. Doch das wird nicht das einzige Thema sein, denn die Pochers sind immer für Überraschungen gut.

Man darf also gespannt sein, mit welchen Bekanntheiten Amira und Oli ein Hühnchen rupfen werden. In den letzten Wochen und Monaten hatten es die beiden vor allem auf die Influencerinnen Anne Wünsche (28) und Gerda Lewis (27) sowie auf Schlagerstar Michael Wendler (48) abgesehen. Letzterer war sogar schließlich selbst zu Gast in der Pocher-Show.

