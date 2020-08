Was für ein zuckersüßes Baby-Update von Nikki Bella (36)! Die ehemalige Profi-Wrestlerin und ihr Verlobter Artem Chigvintsev (38) sind frischgebackene Eltern. Ende Juli brachte das TV-Sternchen einen gesunden Jungen zur Welt und verkündete die Geburt mit einem ersten Foto von ihrem Sprössling. Damals bekamen die Fans nur ein Händchen des Kleinen zu sehen. Jetzt zeigt Nikki endlich auch sein Gesicht – und nicht nur das: Sie verrät außerdem, wie der Kleine heißt.

Auf Instagram teilte die Beauty ein Bild, auf dem ihr Nachwuchs ganz verträumt in die Kamera schaut, während sie ihm einen Kuss auf die Schläfe gibt. Dazu schrieb Nikki "Matteo Artemovich Chigvintsev" und lüftete damit endlich auch das Namensgeheimnis.

Das Söhnchen der Profi-Wrestlerin trägt also den Familiennamen seines Papas – vermutlich, weil das Paar demnächst ohnehin den Bund fürs Leben eingehen will und Nikki dann möglicherweise auch eine Chigvintsev sein wird. Ein Insider plauderte bereits aus, dass der gemeinsame Nachwuchs die beiden Turteltauben einander noch näher gebracht habe: "Man kann sehen, wie sehr er in sie verliebt ist – das ist so süß!"

Instagram / thenikkibella Nikki Bella nach ihrer Entbindung im Jahr 2020

Getty Images Nikki Bella und Artem Chigvintsev bei Kids' Choice Sports 2019

Instagram / theartemc Artem Chigvintsev und Nikki Bella

