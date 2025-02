Nikki Bella nach Scheidung und Pause zurück im WWE-Ring

Nach drei Jahren Abwesenheit kehrte Nikki Bella (41) am Samstagabend beim WWE Royal Rumble in Indianapolis, Indiana, auf die große Bühne zurück. Im Lucas Oil Stadium zeigte sich die frühere Profi-Wrestlerin und TV-Persönlichkeit in einem knallroten Outfit und brachte die Menge zum Jubeln, wie People berichtet. Der WWE-Moderator kündigte sie mit bewundernden Worten an: "Die Hall of Famerin, eine der mutigsten Frauen der Welt … Nikki Bella ist zurück!" Mit erhobenen Armen und einigen Tanzschritten betrat sie den Ring und ließ ihren ikonischen Wrestling-Namen erneut aufleben.

Nikkis Rückkehr in den Ring folgt einer herausfordernden Zeit in ihrem persönlichen Leben. Erst vor Kurzem hatte sie die Scheidung von ihrem Ex-Ehemann Artem Chigvintsev (42) abgeschlossen, mit dem sie zwei Jahre verheiratet war. Der ehemalige Dancing with the Stars-Profi war vergangenen Sommer wegen eines Verdachts auf häusliche Gewalt festgenommen worden, doch die Staatsanwaltschaft erhob keine Anklage mangels Beweisen. Nach Monaten des Rechtsstreits einigten die beiden sich im November auf eine Scheidungsvereinbarung. In ihrem Podcast "The Nikki & Brie Show" sprach Nikki offen über die Schwierigkeiten, die das Ende ihrer Ehe mit sich brachte: "Es war herzzerreißend. Du planst dein Leben mit jemandem und dann endet alles auf eine so schmerzhafte Weise."

Abseits der Schlagzeilen konzentriert sich Nikki vor allem auf ihren vierjährigen Sohn Matteo, den sie mit Artem teilt. In ihrem Podcast betonte sie, dass sein Wohl für sie an erster Stelle steht und sie daher eine Pause von der Öffentlichkeit benötigte, um sich zu sammeln und zu heilen. Nikki, die einst als Teil der Bella Twins mit ihrer Zwillingsschwester Brie Wrestling-Geschichte schrieb, gab in der Vergangenheit immer wieder Einblicke in ihr Privatleben. Doch vor allem durch die Scheidung scheint sie sich besonders auf die Familie und persönliche Stärken zu konzentrieren: "Ich wusste, ich musste erstmal alles beiseiteschieben und das Trauma verarbeiten." Ihr Comeback im Wrestling zeigt, dass sie bereit ist, erneut Stärke und Tatendrang auf und außerhalb der Bühne zu beweisen.

Getty Images Nikki Bella im Februar 2024

Instagram / nikkigarcia Artem Chigvintsev, Nikki Bella und ihr Sohn Matteo im Dezember 2020

