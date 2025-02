Das wünscht sich Nikki Bella von ihrem nächsten Partner

Nikki Bella (41), bekannt als ehemalige WWE-Kämpferin und Reality-Star, macht nach ihrer Scheidung von Artem Chigvintsev (42) kein Geheimnis daraus, was sie sich von einem zukünftigen Partner wünscht. In einem kürzlichen Gespräch in ihrem Podcast "The Nikki and Brie Show" mit ihrer Schwester Brie Garcia und der Moderatorin Rocsi Diaz sprach sie offen darüber, dass sie jemanden mit Weisheit und Lebenserfahrung suche. "Ich will, dass man mich besitzt. Ich will, dass mein Körper gerockt wird", scherzte Nikki während der Episode.

Neben der Diskussion darüber, ob jüngere oder ältere Männer die besseren Partner sein könnten, betonten Nikki und ihre Schwester, wie wichtig es sei, im Moment zu leben und eine Balance zu finden. "Ich werde einfach alles machen – jung oder in Rente", ergänzte die ehemalige Sportlerin mit einem Augenzwinkern. Seit ihrer Scheidung von Artem im November 2024 hat Nikki die Zeit genutzt, um ihr Leben neu zu ordnen und sich neu zu fokussieren. Die Trennung erfolgte nach einem Vorfall häuslicher Gewalt, bei dem Artem verhaftet wurde. Beide Parteien zogen ihre gegenseitigen gerichtlichen Anträge jedoch zurück, um sich voll und ganz auf ihr gemeinsames Kind, Matteo, und ein friedliches Co-Parenting zu konzentrieren.

Nikki Bella gab in ihrem Podcast weitere Einblicke in ihr aktuelles Leben und die Dinge, die ihr Freude bereiten. Während sie sich auf ihre Karriere und ihr Mutterdasein konzentriert, nimmt sie sich auch Zeit, besondere Momente mit ihrem Sohn zu erleben – zuletzt schwärmte sie davon, wie begeistert Matteo bei einer Heißluftballonfahrt gewesen sei. Nikki hat außerdem ihre Rückkehr in den Wrestlingsport zelebriert, nachdem sie beim diesjährigen Royal Rumble unter ihrem früheren Ringnamen in den WWE-Ring zurückgekehrt war. Trotz aller Herausforderungen zeigt sie sich entschlossen, das Beste aus ihrem Leben und ihrer Zukunft zu machen – mit oder ohne Partner an ihrer Seite.

Getty Images Nikki Bella im Februar 2024

Instagram / nikkigarcia Artem Chigvintsev, Nikki Bella und ihr Sohn Matteo im Dezember 2020

