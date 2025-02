Vorwurf der häuslichen Gewalt "ruinierte" Artem Chigvintsev

Artem Chigvintsev (42) sorgte im August 2024 für Negativschlagzeilen, als er wegen häuslicher Gewalt festgenommen wurde. Kurz darauf folgte die Scheidung von seiner damaligen Partnerin Nikki Garcia (41), auch bekannt als Nikki Bella. Nun gibt der Dancing with the Stars-Tänzer im Podcast "Glamorous Grind" einen Einblick in die Folgen dieser Zeit. "Es hat mir alles verdorben. In jeder Hinsicht hat es mein Leben ruiniert", erklärt der gebürtige Russe und macht deutlich: "Das Schlimmste ist, dass der Staatsanwalt das Verfahren eingestellt und eindeutig erklärt hat, dass er mich nicht anklagen konnte."

Etwa zwei Wochen nach der Verhaftung reichte Nikki die Scheidung ein. Im Oktober behauptete der Noch-Ehemann der Wrestlerin dann, dass sie die Aggressorin in ihrem Streit gewesen sei, und warf ihr häusliche Gewalt vor. Die darauffolgenden gegenseitigen einstweiligen Verfügungen wurden laut DailyMail einen Monat später wieder aufgehoben.

Nach der öffentlichen Schlammschlacht scheinen sich die Gemüter der US-Stars wieder beruhigt zu haben. In einem Interview mit Us Weekly berichtete Nikki Anfang des Jahres, dass sie sich ihrem Sohn Matteo zuliebe zusammenraufen: "An Weihnachten haben wir dafür gesorgt, dass wir beide dabei waren, als wir die Plätzchen für den Weihnachtsmann gebacken haben." Der Sohn des Tänzers und der Schauspielerin habe von ihrer Auseinandersetzung kaum etwas mitbekommen. "Er ist glücklich, an zwei Orten zu Hause zu sein", verriet die 41-Jährige.

Anzeige Anzeige

Getty Images Artem Chigvintsev und Nikki Bella im Februar 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / nikkigarcia Nikki Bella mit ihrem Sohn Matteo

Anzeige Anzeige