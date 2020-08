Das gemeinsame Kind ließ die Beziehung von Nikki Bella (36) und Artem Chigvintsevs (38) noch inniger werden! Im Januar machten es die ehemalige Wrestlerin und ihr Liebster öffentlich: Sie erwarten zusammen den ersten Nachwuchs – und lustigerweise war Nikkis Zwillingsschwester Brie (36) zeitgleich schwanger. Am 31. Juli war es bei Nikki schließlich so weit: Sie und der Tänzer konnten ihren Sohn in die Arme schließen. Bei vielen Paaren sind die ersten Wochen mit Baby stresserfüllt, nicht so bei Nikki und Artem, im Gegenteil: Ein Insider verriet, dass die beiden miteinander so glücklich wie nie zuvor seien!

"Ihr gemeinsames Kind hat die beiden näher zusammengebracht, als sie es jemals waren", plauderte die Quelle gegenüber HollywoodLife aus. Vor allem der frischgebackene Vater lasse seinen Gefühlen gegenüber Nikki freien Lauf: "Man kann sehen, wie sehr er in sie verliebt ist – das ist so süß!" Bereits einige Wochen vor der Baby-News erfuhr die Welt in der TV-Sendung Total Bellas, wie ernst es Artem mit der Sportlerin meint: Er machte ihr einen romantischen Hochzeitsantrag vor laufenden Kameras. "Du stellst meine Welt auf den Kopf, aber auf eine unglaubliche Weise und ich liebe dich so sehr. Ich glaube nicht einmal, dass Worte beschrieben können, wie sehr", schwärmte er.

Mit Artem schwebt Nikki aktuell auf Wolke sieben – zwischen ihr und ihrer Schwester fällt aber ab und zu schon mal ein derber Witz. So bekam Brie ihr Kind einen Tag später als Nikki, am 1. August. Grund genug für Zwillingsschwester Nikki, sich diebisch über ihren Entbindungstermin zu freuen: "Ich kann kaum glauben, dass Brie und ich in weniger als 24 Stunden beide Jungs bekommen haben und dass ich sie geschlagen habe. Wie ihr euch vorstellen könnt, hat jeder gesagt, dass das die wetteifernde Seite von mir und meinem Baby war, die eingeschritten ist", stellte die 36-Jährige amüsiert auf Twitter fest.

Getty Images Nikki Bella und Artem Chigvintsev im August 2019

Getty Images Nikki und Brie Bella im Dezember 2019

Getty Images Nikki und Brie Bella im August 2019

