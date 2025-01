Kehrt Wrestlerin Nikki Bella bald wieder in den Ring zurück?

Nikki Bella (41) hat am Montagabend bei einem WWE Raw-Event in Los Angeles für Aufsehen gesorgt. Die ehemalige Wrestlerin, die kürzlich ihre Scheidung von Artem Chigvintsev (42) abgeschlossen hat, erschien beim ersten Netflix-Auftritt der Wrestling-Organisation in einem hautengen Lederoutfit und begeisterte die Zuschauer mit ihren Tanzbewegungen. Obwohl Nikki nicht aktiv im Ring stand, sorgte ihr Auftritt für viel Gesprächsstoff. Auf der Videoleinwand des Intuit Dome wurde sie von jubelnden Fans gefeiert und ließ dabei durchblicken, dass sie vielleicht bald wieder in den Ring zurückkehren werde: "Ich könnte mir meine Konkurrenz mal genauer ansehen", erklärte sie gegenüber TMZ.

Hinter Nikki liegen turbulente Monate. Im August kam es zu einem Vorfall mit Artem, der zu dessen Verhaftung führte. Kurz darauf reichte die Schauspielerin die Scheidung ein, die im November durch eine außergerichtliche Einigung abgeschlossen wurde. Der Abend markierte für die Sportlerin einen Neuanfang, denn sie zeigte sich gut gelaunt und voller Energie, während sie das WWE-Event genoss. Die Veranstaltung stand auch im Zeichen der neuen Streaming-Ära der WWE, was den Auftritt umso bedeutsamer machte. Ob sie dabei auf ihren berühmten Ex-Partner John Cena (47) traf, der ebenfalls an dem Event beteiligt war, bleibt unklar.

Ihr neues Kapitel scheint Nikki Selbstvertrauen zu geben. Die Wrestlerin und Mutter eines Sohnes hat in den letzten Jahren Höhen und Tiefen erlebt – nicht nur im Privatleben, sondern auch auf ihrem Karriereweg. Nikki, die ihren Durchbruch mit ihrer Zwillingsschwester Brie Bella als Teil des Duos The Bella Twins feierte, hat sich nach ihrer aktiven Wrestling-Karriere als Model und Schauspielerin einen Namen gemacht. Und genauso wie sie ihren Blick jetzt auf den Ring gerichtet hat, scheint Nikki erneut auch ihr Leben wieder fest in die eigene Hand zu nehmen.

Instagram / theartemc Artem Chigvintsev und Nikki Bella, Dezember 2020

Getty Images John Cena und Nikki Bella 2017

