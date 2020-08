Ist das nun der Beweis, dass Sänger Jason Derulo (30) und Schauspielerin Jena Frumes zusammen sind? Seit mehreren Monaten kursiert das Gerücht bereits im Netz. Die beiden haben sich jedoch selbst noch nie dazu geäußert. Regelmäßig verbringen der "In My Head"-Sänger und die "The House Next Door"-Darstellerin Zeit miteinander und filmen sich beim gemeinsamen Workout oder beim Herumalbern. Jetzt wurden sie beim Händchenhalten und Küssen abgelichtet.

Der 30-Jährige führte seine Auserwählte zu einem romantischen Restaurantbesuch mit anschließendem Spaziergang in Malibu aus und konnte kaum die Finger von ihr lassen. Paparazzifotos, die von Daily Mail veröffentlicht wurden, zeigen die Turteltauben eng umschlungen, und der Womanizer legt dabei seine Hände an ihren Hintern. Die beiden Amerikaner fühlen sich sichtlich wohl dabei und wirken entspannt. Jason trägt legere Kleidung und Sneaker, während die Influencerin in einem knallengen Crop Top und High Heels ihre Kurven in Szene setzt.

Der Frauenschwarm war nun schon seit mehreren Jahren Single. Nach einer dreijährigen Beziehung mit der Sängerin Jordin Sparks (30) und einer kürzeren Li­ai­son mit dem Model Daphne Joy konzentrierte er sich auf andere Dinge wie seine Musik. Das scheint sich jetzt wieder geändert zu haben. Man darf also gespannt sein, ob und wann sich die beiden öffentlich zu ihren Gefühlen bekennen.

Photographer Group/MEGA Jason Derulo und Jena Frumes in Malibu

Instagram / jenafrumes Jason Derulo mit Jena Frumes und seinen Nichten

Instagram / jasonderulo Jason Derulo, Sänger

