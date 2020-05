Millionen Fan-Herzen werden bei dieser Neuigkeit jetzt wohl brechen! Jason Derulo (30) ist seit Jahren ein erfolgreicher Sänger und ziemlich beliebter Frauenschwarm. Sein Privatleben hält der "In My Head"-Interpret aber so gut es geht aus der Öffentlichkeit heraus – doch nun überrascht der Musiker mit einer ziemlich süßen News: Jason soll doch tatsächlich mit dem Model Jena Frumes zusammen sein!

Dies berichtet jetzt ein Insider gegenüber The Sun. "Jason und Jena waren noch nicht lange zusammen gewesen, als die ganze Sache mit der Quarantäne begonnen hat. Doch sie wollten einfach den Versuch wagen – und sie lieben es", erzählt die Quelle dem Onlineportal. Beide seien sehr spontan und offen. "Sie passen wirklich gut zusammen", so der Informant weiter.

Und tatsächlich, schaut man sich Jasons Instagram-Profil einmal genauer an, hat der 30-Jährige schon einige Clips mit der Beauty geteilt. Auch Jena präsentierte bereits aller Welt, wie gut sich die beiden verstehen. Ob gemeinsam beim Sport oder in einem coolen TikTok-Clip, das Paar ist offensichtlich tatsächlich auf einer Wellenlänge. Was sagt ihr zu dem neuen Liebespärchen? Stimmt in der Umfrage ab.

Instagram / jenafrumes Jena Frumes, Model

Getty Images Jason Derulo im Oktober 2019

Instagram / jenafrumes Jena Frumes und Jason Derulo im April 2020



