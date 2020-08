Jennifer Frankhauser (28) bietet seltene Beziehungseinblicke. Lange wurde es spekuliert, vor wenigen Tagen bestätigte es die Influencerin selbst: Sie ist wieder mit ihrem vorherigen Ex-Freund Steffen zusammen. Das Paar war zuvor einige Wochen lang getrennte Wege gegangen – oder etwa doch nicht so ganz? Bei Promiflash verrät Jenny jetzt, dass es zwischen ihr und ihrem Herzblatt eigentlich nie wirklich aus war.

Zwischen Steffen und der einstigen Dschungelkönigin sei schon eine ganze Weile wieder alles in Ordnung, wie sie nun preisgibt. "So ganz war es nie wirklich vorbei. Also, das war eher so ein Hin und Her, aber jetzt ist wieder alles gut", plaudert sie aus. Die kleine Schwester von Daniela Katzenberger (33) und der Tattoo-Liebhaber hätten ihrer Liebe einfach noch eine zweite Chance gegeben.

Das hielten die beiden allerdings zunächst geheim – inzwischen aber nicht mehr: "Ich möchte ihn ja auch nicht verstecken. Wir sind zusammen und wir sind sehr glücklich." Jenny ist der Meinung, dass jeder eine zweite Chance verdient hat. Ihre Beziehung wollen die beiden dieses Mal etwas privater genießen – einzelne Einblicke wird es dennoch geben.

Anzeige

Instagram / jenny_frankhauser Jennifer Frankhauser, Influencerin

Anzeige

Instagram / jenny_frankhauser Jennifer Frankhauser mit ihrem Freund im Januar 2020

Anzeige

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser, Netz-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de