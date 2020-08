Endlich ist es raus! Anfang des Jahres hatten sich Jennifer Frankhauser (27) und ihr Ex Steffen getrennt. Nach nur wenigen Monaten Beziehung scheint es bei der ehemaligen Dschungelcamp-Gewinnerin und ihrem Liebsten einfach nicht mehr funktioniert zu haben. Seit wenigen Wochen machen Gerüchte die Runde, dass die beiden sich wieder näher kommen. Mama Iris Klein (53) bestätigte zudem, dass ihre Tochter wieder vergeben sei. Und tatsächlich! Jenny und Steffen sind wieder ein Paar.

Diese süße Nachricht verkündete die 27-Jährige selbst in ihrer Instagram-Story. In einer Fragerunde stellt sie sich ihren neugierigen Followern. Klar, dass einige User wissen wollen, ob sie wieder mit ihrem Ex zusammen sei. "Ja, also, ich sag mal so, manchmal braucht man einfach einen zweiten Anlauf, um zu wissen, dass man zusammengehört", gibt sie zu und strahlt in die Kamera. Mehr möchte sie vorerst aber nicht preisgeben und verriet nur, dass beide mit dieser Entscheidung sehr glücklich seien.

Gerade erst hatten sich die beiden frisch Verliebten erneut trennen müssen – aber nur temporär. Jenny war für eine kurze Zeit in den Promi Big Brother-Container gezogen. "Das war schon hart", meinte sie im Netz. Das Pärchen hätte sich gegenseitig sehr schlimm vermisst, "aber das hat uns auch noch mehr zusammengeschweißt."

Anzeige

Getty Images Jenny Frankhauser im Jahr 2019

Anzeige

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser (r.) mit ihrem Freund Steffen

Anzeige

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser mit ihrem Freund Steffen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de