Bisher geriet Dagi Bee (25) noch nicht in Oliver Pochers (42) Visier – ob sich das nun ändert? Der Comedian macht sich bereits seit Monaten mit seiner "Bildschirmkontrolle" in den sozialen Medien über Influencer lustig, die eine oder andere Beleidigung inklusive. Dagi kam in den Videos des gebürtigen Hannoveraners bislang nicht vor. Im Fall des Falles hat sich die YouTuberin allerdings schon eine Taktik überlegt: Stillschweigend hinnehmen würde sie einen Pocher-Diss keinesfalls.

Bei Grill den Henssler versucht Dagi heute Abend, gegen Steffen Henssler (47) anzukochen. Als sie gerade dabei ist, die Hauptspeise zuzubereiten, wird sie von Moderatorin Laura Wontorra (31) auf die aktuelle Pocher-Thematik angesprochen. Was Dagi von seinen Spitzen gegen Social-Media-Stars halte, möchte sie wissen. "Er macht auch nur Entertainment. Mir hat er nie was getan. Wenn er mal einen Spruch bringt, dann gibt es Kasalla", kündigt die Frau von Eugen Kazakov (26) schon mal an.

Insgesamt rät Dagi ihren Influencer-Kollegen aber dazu, Olis Sprüche mit Humor zu nehmen. Für Netz-Größen wie Anne Wünsche (29), die schon mehr als einmal mit dem Komiker aneinander geriet, dürfte dieser Rat aber wohl kaum umsetzbar sein.

Grill den Henssler, Vox Dagi Bee, YouTube-Star

ActionPress/Thomas Burg Oliver Pocher bei "5 gegen Jauch"

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Ex-BTN-Darstellerin

