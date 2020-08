Diese süße Geschichte verbirgt sich hinter dem Namen von Lilli Hollunder (34) und René Adlers (35) Sohn! Im Mai gaben die Schauspielerin und der Fußballer die Geburt ihres Kindes gekannt und enthüllten gleichzeitig seinen Namen. Lilli und Renés erstes Kind hört auf den Namen Casper. Doch wie ist das Paar eigentlich auf eben den gekommen? Das plauderte die frischgebackene Mutter jetzt in einem Interview aus!

"Den Namen hatte ich schon immer im Kopf, er ist natürlich auf das freche Film-Gespenst zurückzuführen", erzählte Lilli gegenüber Bild und verriet, dass sie den Namen zunächst für sich behalten hätten – bis es schließlich zu einer witzigen Unterhaltung gekommen sei: "Eines Tages fragte René meinen Vater, wie ich als Kind war. Die Antwort war: 'Die Lilli war ein echter Kasper.'" Diese Anekdote hat das Paar in ihrer Namenswahl sicher nur noch mehr bestärkt. "Ich bin mir sicher, dass unser Casper auch mal ein ganz toller, frecher Typ wird", schmunzelte die Schönheit.

Aber auch schon jetzt verlangt der kleine Mann seinen Eltern einiges ab! Lilli hatte in der Anfangszeit zu viel Muttermilch produziert, was zu starken Schmerzen bei ihr führte. Vier Wochen sei die 34-Jährige deshalb ausgefallen. "René hat sich um alles gekümmert, das Baby versorgt, die Hunde ausgeführt, den Haushalt geschmissen", erklärte sie. Zwar sei der Kicker dabei auch an seine Grenzen gekommen, trotzdem vergab Lilli dem Neu-Papa im Interview die Bestnote: "Note Eins mit Sternchen!"

Instagram / lilli René Adler und Lilli Hollunder

Instagram / lilli Lilli Hollunder und Baby Casper im Juni 2020

Instagram / lilli Lilli Hollunder und René Adler

