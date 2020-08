Oliver Pocher (42) schlüpft in die Rolle eines deutschen Rap-Stars! Dass der Comedian gerne mal bekannte Personen nachahmt, hat er vor allem in diesem Jahr gleich mehrfach bewiesen: Angefangen mit seinen Parodien des Schlagerstars Michael Wendler (48) präsentierte er sich zuletzt Anfang August als Kopie der Ex-Bachelorette Gerda Lewis (27). Nun hat es Oli offenbar auf Capital Bra (25) abgesehen: Auf einem neuen Post sieht er dem Rapper zum Verwechseln ähnlich!

Der 42-Jährige teilte jetzt eine Collage auf Instagram, die aus einem Screenshot eines Capital-Bra-Videos und einem Foto des Komikers besteht. Für Letzteres schmiss sich Oli in beinahe dasselbe Outfit, das auch der Musiker in seinem Clip trägt: Er kombinierte ein blaues, aufgeknöpftes Hemd mit weißen Turnschuhen und einer tief sitzenden Jeans. Aus der schaute genau wie bei dem "Wieder Lila"-Interpreten eine Designer-Unterhose heraus. Um den Look abzurunden, setzte sich Oli außerdem eine Sonnenbrille und eine Kappe auf, die er falsch herum trug. "Capital Bra vs. Capital Bra.twurst", kommentierte Oli seinen Post scherzhaft.

Die Parodie kommt bei den meisten seiner Fans offenbar gut an. Der Beitrag wurde nicht nur mit zahlreichen Likes belohnt, sondern auch reichlich kommentiert: "Richtige Verwechslungsgefahr. Geiles Bild!", schrieb beispielsweise ein Follower. Einige User scheinen jedoch genug von Olis Scherzen zu haben: "Einfach nur noch peinlich, der Pocher. Armselig, sich auf Kosten anderer zu amüsieren, die mehr erreichen als er selbst", beschwert sich jemand.

Getty Images Oliver Pocher bei einer Filmpremiere in Köln im Jahr 2016

Getty Images Oliver Pocher im Jahr 2015

Getty Images Oliver Pocher auf der Berlin Fashion Week 2020

