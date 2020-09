Der Sport hat sich ausgezahlt! Fußballer Cristiano Ronaldo (35) muss natürlich allein von Berufswegen fit und athletisch sein. Dass er sein regelmäßiges Training sehr ernst nimmt, hat er in der Vergangenheit nicht nur einmal bewiesen: Erst im April hatte er sich in seinem heimischen Fitnessstudio abgelichtet und dort seinen durchtrainierten Traumkörper in Szene gesetzt. Nun präsentiert der Kicker erneut die Resultate seiner Work-out-Routine!

Am Samstag teilt der 35-Jährige einen Schnappschuss auf seinem Instagram-Account, mit dem er eigentlich Werbung für ein Paar Schuhe macht – auf die dürften aber wohl die wenigsten achten: Cristiano präsentiert sich nämlich nass geschwitzt und oberkörperfrei – und gibt damit freie Sicht auf seinen Waschbrettbauch! Mit dem ist er offenbar selbst ganz zufrieden: "Ich fühle mich gut", kommentiert der Portugiese seinen Post.

Damit es beim Sport nicht zu eintönig wird, wird Cristiano offenbar ab und an von seinen Kids unterstützt: Im April hatte er ein Video auf Instagram veröffentlicht, auf dem die kleine Alana Martina (2) und ihr Bruder Mateo (3) so lange um ihn herumlaufen, bis er sie kurzerhand schnappt und anstelle von Gewichten während einer Sit-up-Einheit in die Luft stemmt. "Kinder, lasst den Papa doch seine Arbeit machen", hatte er damals gescherzt.

Instagram / cristiano Cristiano Ronaldo im August 2020

Getty Images Cristiano Ronaldo im April 2017

Getty Images Cristiano Ronaldo, Sportler

