Oh, là, là, was für heiße Frühlingsgrüße von Cristiano Ronaldo (35)! Der Hottie zählt zu den erfolgreichsten Fußballern der Welt. Um auch weiterhin an der Spitze zu bleiben, feilt der Familienvater nicht nur jeden Tag an seinen Ballkünsten, sondern auch an seiner Fitness! Neben intensivem Ausdauer- und Beintraining, darf natürlich auch ein durchtrainierter Oberkörper nicht fehlen. Und mit diesem verzückt der 35-Jährige seine Fans gerade im Netz!

Denn auf seinem neuesten Instagram-Schnappschuss zeigt sich Cristiano oberkörperfrei – und sein Body kann sich mehr als sehen lassen! Der Freund von Georgina Rodriguez (25) hat ein perfekt definiertes Sixpack und einen Mega-Bizeps. Mit diesem Post begeistert der Kicker nicht nur seine Fans, er möchte sie auch während der aktuellen Lage dazu motivieren, zu Hause Sport zu machen. "Bleibt aktiv", rät er seinen Followern. Für seine Supporter dürfte CR7s Anblick wohl Motivation genug sein. "Du bist so eine Inspiration und so heiß" oder "Was für ein Sahneschnittchen", waren nur zwei der überwältigten Kommentare.

Neben Sport ist auch die richtige Ernährung Cristianos Geheimtipp für einen Traumkörper. Wie er Daily Mail vor Kurzem verriet, isst er bis zu sechs kleine Mahlzeiten am Tag. Dabei achte er darauf, vor allem proteinreich zu essen und gesunde Kohlehydrate zu verarbeiten.

Instagram / cristiano Cristiano Ronaldo, Fußballer

Getty Images Cristiano Ronaldo im Mai 2019 in Lissabon

Getty Images Cristiano Ronaldo, Sportler



