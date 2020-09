Wer hat 2020 am besten verdient? Wie jedes Jahr bringt das US-Magazin Forbes auch jetzt wieder eine Liste mit den Promis heraus, die im aktuellen Kalenderjahr das meiste Geld scheffeln konnten. 2019 sicherte sich Sängerin Taylor Swift (30) Platz eins, gefolgt von Unternehmerin Kylie Jenner (23), der dritte Platz ging an Kanye West (43). Und auch in diesem Jahr taucht der Name des Rappers in den Top Drei auf – gegen seine Schwägerin Kylie hat Kanye allerdings keine Chance.

Kylie ist in diesem Jahr die unangefochtene Nummer eins! Während sie 2019 rund 143 Millionen Euro verdiente, setzte sie laut Forbes jetzt noch einen drauf: In diesem Jahr gingen gigantische 497 Millionen Euro auf ihr Konto. Eine Summe, von der der zweitplatzierte Kanye nur träumen kann: Zwar dürfte er sich durchaus über seine 170 Millionen Euro freuen, an Kylie kommt er mit dieser Summe aber so schnell nicht heran. An dritter Stelle liegt Tennisstar Roger Federer (39), dessen Geldbeutel sich in diesem Jahr mit 135 Millionen Euro füllte.

Dabei war Kylies Haupteinnahmequelle ihre Make-up-Marke Kylie Cosmetics. Damit landete die 23-Jährige einen echten Business-Coup: Anfang vergangenen Jahres verkaufte sie mehr als die Hälfte ihrer Firma an das börsennotierte Unternehmen Coty – und machte so ein Millionengeschäft.

Kanye West, Rapper

Roger Federer, Tennisstar

Kylie Jenner im Juni 2020

