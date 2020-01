Tritt Kylie Jenners (22) Tochter Stormi (1) in die Fußstapfen ihrer Mutter? 2015 gründete das jüngste Mitglied des Kardashian-Klans ihre eigene Beautymarke Kylie Cosmetics. Im Netz hält die Schönheit ihre Community mit aktuellen Neuigkeiten rund um das Imperium regelmäßig auf dem Laufenden. Ein süßer Schnappschuss lässt jetzt die Herzen ihrer über 150 Millionen Fans höherschlagen: Klein Stormi unterstützte ihre Mama bei wichtigen unternehmerischen Entscheidungen!

Lila, grün oder mit Schmetterlingen: Auf einem neuen Instagram-Post der Selfmade-Milliardärin sieht es ganz so aus, als dürfte ihr einjähriger Sprössling über das Design von neuen Produkten entscheiden. Mit einem Lipgloss in der Hand und dem Auftreten eines echten Profis begutachtete die Tochter von Rapper Travis Scott (28) die Entwürfe auf dem Tisch. Trotz ernster Miene ist die Aufnahme des kleinen Lockenkopfes einfach zum Dahinschmelzen: "So süß", lautete nur einer der zahlreichen Kommentare.

Im Mittelpunkt der Besprechungen stand offenbar die Planung der kommenden Valentinskollektion. Bei genauerem Hinsehen kommt allerdings noch ein weiteres, vielversprechendes Detail zum Vorschein: Hinter einem Zettel mit dem Wort "Stormi" vermuten die Follower bereits eine erste eigene Kollektion des Nachwuchses.

Instagram / kyliejenner Stormi Webster im Januar 2020

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im Dezember 2019

Instagram / kyliejenner Stormi Webster im Dezember 2019

