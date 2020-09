Granatenalarm bei Love Island! Die Gefühlswelt der zehn Islander wird ordentlich aufgemischt: In der ersten Folge war Aurelia Lamprecht als Nachrückerin in die Villa eingezogen und schnappte sich gleich Henrik Stoltenberg – den TV-Boyfriend ihrer Mitstreiterin Anna Iffländer. Gestern war Pia Jung als Neuzugang in die Show gekommen. Doch jetzt sind die Mädels dran: Tim Kühnel ist die neue männliche Granate.

Der Student aus Sindelfingen macht nicht nur optisch eine Menge her, er ist auch mit ehrlichen Absichten auf die Liebesinsel gekommen. "Seit zwei Jahren bin ich jetzt Single und natürlich wäre es schön, sich mal wieder zu verlieben", verriet Tim im RTL2-Interview. Beim ersten Treffen lässt er sich deshalb auch Zeit: "Wenn ich mich wirklich für mein Gegenüber interessiere, finde ich es total in Ordnung, wenn man sich beim ersten Date noch nicht mal küsst und sich das aufspart und langsam angehen lässt." Deshalb wolle der 23-Jährige sich auch bei "Love Island" keinen Druck machen: "Wenn es passt, dann passt es."

Doch wie werden die anderen Liebessuchenden auf ihn reagieren? Zumindest Geraldine Grunow ist sich sicher: Der Neue würde super zu ihr passen. "Genau mein Typ Mann: Tattoos, braun gebannt. Ich liebe seinen Style jetzt schon. Ich hoffe auch, ich gefalle ihm", überlegt sie laut, als die Bewohner ein Bild von Tim vorgelegt bekommen. Josua Günther hat währenddessen ganz andere Sorgen. Was, wenn der Neuankömmling auf Blondinen steht? "Ich als Ken habe ein bisschen Angst um meine Barbie", gibt sich der 24-Jährige verunsichert, der mit der blonden Chiara Antonella "vercoupelt" ist.

