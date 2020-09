Welcher Promi spielt ein unehrliches Spielchen? In diesem Jahr findet die erste Staffel von Kampf der Realitystars statt – und die neigt sich langsam dem Ende zu! Kurz bevor feststehen wird, wer ins Finale des neuen Show-Formats einziehen darf, haben die Kandidaten aber noch die Aufgabe bekommen, selbst einzuschätzen, wer von ihnen am authentischsten bei den Zuschauern ankommt. Und wie hätte es anders sein können: Wieder mal war es Georgina Fleur (30), die ihr Fett wegkriegte!

Auf einer Skala sollten sich die VIPs von "Echt" nach "Fake" ranken. Während der erste Platz direkt und ohne Diskussionen an Melissa (24) ging, herrschte offenbar auch beim letzten Platz recht schnell Einigkeit – auch von der Letztplatzierten selbst. Während die Stars fleißig ihre Bilder an die Wand hängten, gab Georgina direkt zu verstehen: "Mach mich mal ganz nach hinten!" Warum die Rothaarige denkt, sie werde als falsch wahrgenommen, erklärte sie im Einzelinterview gekonnt: "Willi und ich sind jetzt ja schon ein bisschen länger in den Medien und arbeiten schon ein bisschen länger in dem Business. Und umso älter der Star ist, desto faker ist er, glaube ich. Desto mehr kann man ihm unterstellen." Nun, ob das der Grund ist oder nicht: Sie sollte letztendlich recht behalten! Laut einer Umfrage sahen die Zuschauer Willi auf dem zweitletzten und Georgina auf dem letzten Platz in Sachen Realness.

Ebenfalls ein großer Verlierer der Abstimmung: Johannes Haller (32)! Sah sich der Ex-Bachelorette-Kandidat doch selbst noch recht weit vorne, landete er am Ende dann nur auf Platz acht – vor Willi und Georgina. Doch klar, der 32-Jährige hatte dafür eine Erklärung am Start: "Je unbekannter du bist, desto weniger hast du Angriffspunkte, und je öfter du irgendwo im TV stattfindest, je eher schieben sie dich – durch die äußerliche Wahrnehmung – in irgendeine Ecke", betonte er im Interview, gab aber zu, durchaus ein wenig verletzt zu sein.

