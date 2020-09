Süße Neuigkeiten von Jessica Hart (34)! Zuletzt machte die Ex-Victoria's Secret-Schönheit vor allem durch dieses Geständnis von sich hören: Die Laufsteg-Beauty leidet unter einem Alkohol-Problem. Mit ihrer Offenheit wollte sie auch anderen Mut machen. Heute ist die 34-Jährige seit mehreren Jahren trocken. Auch sonst läuft in ihrem Leben inzwischen alles rund: Sie ist glücklich an den ehemaligen Rennfahrer James Kirkham vergeben. Jetzt haben die beiden ihrer Liebe die Krone aufgesetzt: Jessica ist schwanger – und erwartet somit ihr allererstes Kind!

Das verkündete die Blondine superstolz auf ihrem Instagram-Kanal. Zu einem Selfie, auf dem sie keck den positiven Schwangerschaftstest in die Kamera hält, schrieb sie: "Wir sind offiziell schwanger. Wir sind super-duper aufgeregt." Für sie und James seien es großartige Neuigkeiten. "Was für ein Segen. Wir sind unglaublich dankbar und glücklich", jubelte Jessica weiter. Weitere Details verriet sie nicht.

Damit ist Jessica nicht die einzige Schwangere aus dem Victoria's-Secret-Universum: Auch Model-Kollegin Romee Strijd (25) erwartet aktuell ihren ersten Nachwuchs. Gemeinsam mit ihrem Mann Laurens van Leeuwen (29) bekommt sie ein kleines Mädchen – der geplante Geburtstermin liegt im Dezember.

Jessica Hart und James Kirkham

Jessica Hart in New York City im September 2018

Romee Strijd, Juli 2020

