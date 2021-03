Was für ein süßer Anblick! Ende vergangenen Jahres wurde bekannt, dass Jessica Hart (34) und ihr Verlobter James Kirkham zum ersten Mal Eltern geworden sind: Die Victoria's Secret-Beauty brachte die kleine Baby-Rae zur Welt. Während die frischgebackene Mutter die Geburt über einen Monat lang geheim gehalten hat, geizt sie inzwischen nicht mehr mit Momentaufnahmen ihrer Tochter und lässt ihre Fans am Familienglück teilhaben. Auch jetzt zeigt sich Jessica als stolze Mami und teilt ein neues Foto ihres Sonnenscheins!

Auf ihrem Instagram-Account zeigt die 34-Jährige nun einen Schnappschuss von Baby-Rae. Auf der Momentaufnahme liegt das Neugeborene auf einer Decke und trägt einen violetten Strampelanzug. Eine Mütze in derselben Farbe rundet dabei den Look der Kleinen ab. "Vier Monate [mit] Baby", kommentiert Jessica den Beitrag und hängt ein lilafarbenes Herz-Emoji an – passend zum Outfit ihres Wonneproppens.

Nicht nur die Fans der Influencerin freuen sich über das niedliche Foto des kleinen Sonnenscheins. Unter ihrem Post finden sich auch zahlreiche Komplimente von ihren Kollegen. "Oh wow, mein Herz", schwärmt beispielsweise das Model Poppy Delevingne (34). Die "Cleopatra"-Darstellerin Leonor Varela zeigt sich von dem Foto der Kleinen ebenfalls ganz begeistert: "Oh mein Gott, ich liebe sie!"

Jessica Harts Tochter Baby-Rae

Jessica Hart, Model

Jessica Hart, Model

