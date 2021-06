Das ging aber richtig fix! Erst im vergangenen November hatte Jessica Hart (35) einen emotionalen Moment erleben dürfen: Das australische Model war zum ersten Mal Mama geworden. Ihr kleines Töchterchen Baby-Rae ist seitdem der ganze Stolz der Blondine und ihres Partners James Kirkham – und bekommt nun bereits ein Geschwisterchen: Jessica ist nur wenige Monate nach der Entbindung wieder schwanger!

Das teilte die Influencerin ihren Fans nun via Instagram mit. In einem längeren Video richtete sie sich an ihre Community – und platzte förmlich mit den guten Neuigkeiten heraus: "Ich habe gerade herausgefunden, dass ich schwanger bin. Es ist aufregend, nachdem wir den kurzen Schock verdaut haben, zwei Kinder unter zwei zu haben", erklärte Jessica. Sie fügte hinzu, aktuell in der sechsten Schwangerschaftswoche zu sein.

Die Fans der 35-Jährigen sind nach diesen überraschenden Neuigkeiten erst einmal baff – freuen sich aber mit ihrem Idol. Zahlreiche User hinterließen in den Kommentaren ihre Glückwünsche. Model Elsa Hosk (32) schrieb beispielsweise: "Oh mein Gott, Jess! Baby bekommt ein Geschwisterchen, so süß!"

Getty Images James Kirkham und Jessica Hart im Januar 2020

Instagram / jesshart Jessica Hart, Model

Getty Images Jessica Hart, 2019

