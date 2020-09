Mischa Mayer (28) verfolgte – neben dem Wunsch zu gewinnen – noch eine interessante weitere Absicht bei Promi Big Brother. In den vergangenen drei Wochen kämpfte der tätowierte Bartträger im TV-Container und verließ die Show am Ende immerhin als Zweitplatzierter. Doch ein Sieg hatte bei dem Muskelmann überraschenderweise gar nicht an erster Stelle gestanden – Mischa hat mit der Teilnahme bei "Promi Big Brother" noch eine ganz andere Intention verbunden.

Viele kannten den Hottie lediglich von Love Island und dadurch sei er seiner Meinung nach in eine Schublade gesteckt worden, wie er im Promiflash-Interview erzählt. "Ich hatte den Macho-, Proletenstempel aufgrund meines Äußeren. Deswegen finde ich es umso schöner, im Finale zu stehen, weil ich die Menschen mit meinem Charakter und meinem Herzen überzeugen konnte", gibt er stolz preis.

"Ich wollte zeigen, dass man nicht nur das Äußerliche beurteilen, sondern sich mit der Person befassen soll", meint er im Promiflash-Interview weiter. Seitdem würde er auch mehr Zuspruch von überraschender Seite erhalten und das würde in unheimlich berühren: "Es kommen ältere Damen auf mich zu und sagen, sie kennen mich aus dem Fernsehen und dass ich das super gemacht habe. Dafür bin ich dankbar."

