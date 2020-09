Like Me – I’m Famous ist in vollem Gange und die Promis haben sich bereits einen heftigen Kampf ums Weiterkommen geliefert. Wer bei den Spielen nicht genug Likes sammelt, ist auf den "Daumen nach oben" der Konkurrenz angewiesen. Vor allem Juana Princess, die die Show in Folge drei verlassen musste, hat bei der Vergabe bereits für ordentlich Ärger gesorgt. Sie verteilte ihre Punkte anders als zuvor geplant. Doch wie kam es zu dem Durcheinander? Im Gespräch mit Promiflash erklärt die Sängerin, wie die Vergabe funktioniert.

"Bei der Like-Vergabe wurden wir in einen separaten Raum geholt, wo wir die Likes abgeschirmt von den anderen Kandidaten abgeben mussten", verrät die DSDS-Bekanntheit im Gespräch mit Promiflash und stellt damit klar, dass die Punkte vor der Verkündung im Kreise der Realitystars bereits fest verbucht sind. Das Chaos bei der Vergabe, die in Folge eins für Frust gesorgt hatte, erklärt Juana mit ihrer eigenen Unsicherheit: "Es gab Situationen, wo ich ein ungutes Gefühl bei einigen Kandidaten bekam, sodass ich mir nicht mehr sicher war, ob ich die versprochenen Likes auch tatsächlich bekommen würde."

Bei der Verteilung habe sie aus diesem Grund nicht nur einmal den Raum verlassen müssen, um ihre Entscheidung zu überdenken. "Am Ende gab ich Don ein Like und Sarah zwei Likes. Was Alex betrifft, ist es mir peinlich, denn tatsächlich habe ich beim Grübeln in diesem Moment total vergessen, dass er überhaupt bei 'Like Me – I’m Famous' als Kandidat verfügbar war", gesteht sie. Infolgedessen habe sie den Deal mit ihm schlichtweg vergessen.

TVNOW zeigt insgesamt acht Folgen "Like Me – I’m Famous" ab dem 11. August 2020 immer dienstags.

Anzeige

Instagram / juana_princess Juana Princess im Juli 2020

Anzeige

TVNOW Melanie Müller, Juana Princess und Sarah Knappik bei "Like Me – I'm Famous"

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Alexander Molz bei "Like Me – I’m Famous"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de