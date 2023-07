Jens Büchners (†49) Lokal Faneteria wurde wiedereröffnet!

Jens Büchners (✝49) Traum lebt weiter! 2018 hatte der Schlagersänger gemeinsam mit seiner Frau Danni (45) im mallorquinischen Cala Millor das Lokal Faneteria eröffnet. Schnell entwickelte sich das Etablissement zu einem richtigen Kult-Treff auf der Lieblingsinsel der Deutschen – doch nach dem Tod des Auswanderers war lange Zeit unklar, wie es mit dem Fan-Lokal weitergehen wird. Doch nun sieht es nach Happy End aus: Die Faneteria öffnet wieder für Gäste!

Seit Jens' Tod wenige Monate nach der Eröffnung wechselte das Café schon einige Male den Besitzer: Nachdem Danni erfolglos versucht hatte, die Räumlichkeiten noch selbst zu bewirtschaften, waren sie an Andreas und Caro Robens übergegangen – doch auch die gaben das Projekt bald wieder auf. Doch nun hat sich Reality-Sternchen Juana Princess der Sache angenommen! Unter dem neuen Namen "Die verrückten Auswanderer" öffnet das Lokal, das Jens so am Herzen lag, nun wieder.

Die einstige Faneteria erstrahlt nun in den Farben Lila und Pink und soll täglich von 16 bis 24 Uhr geöffnet sein. "Wir bieten den Tag über Paella an. Am Abend werde ich zwei bis drei Songs singen", verrät Juana der Mallorca Zeitung. In dem Lokal können die Fans nun auch Fotos mit der ehemaligen DSDS-Kandidatin machen – falls sie mal nicht da ist, gibt es dafür extra Pappaufsteller.

