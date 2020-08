Hat sie sich hierbei etwa verzockt? Seit Dienstagabend läuft endlich Like Me – I'm Famous im TV. Zehn Promis kämpfen in dieser neuen Trash-Perle um viel Geld und Anerkennung, die in Form von Likes gegeben werden. Am ersten Abend werden in der sogenannten "Like-Lounge" die Beliebtheitspunkte verteilt. Vor allem Juana Princess fällt dabei auf: Trotz vorheriger Absprachen mit Alexander Molz (24) und Dijana Cvijetic (26) hat Juana ihre Likes ganz anders verteilt!

Denn statt der beiden bekam Sarah Knappik (33) zwei Likes – auch Don Francis profitierte von ihr, denn er hatte vorher Juana ein Like abgekauft. "Normalerweise war das so nicht geplant, denn eigentlich hätte auch Dijana ein Like von mir bekommen und Alex", versuchte sich die 35-Jährige herauszureden. Doch Dijana und der ehemalige Köln 50667-Star waren nicht so begeistert.

"Ich war ein bisschen enttäuscht, weil die Juana die ganze Zeit davon geredet hat, dass ich definitiv ein Like von ihr habe – und Sarah hat ein Like und Alex hat ein Like. Wenn man was sagt, dann soll man das Wort auch halten", ließ die ehemalige Love Island-Beauty ihren Frust ab. Auch der 24-Jährige fühlte sich von Juana hintergangen: "Man fühlt sich verarscht. Man wurde betrogen."

TVNOW zeigt insgesamt acht Folgen "Like Me – I’m Famous" ab dem 11. August 2020 immer dienstags.

TVNOW Melanie Müller, Juana Princess und Sarah Knappik bei "Like Me – I'm Famous"

TVNOW / Stefan Gregorowius Dijana Cvijetic, "Like Me – I'm Famous"-Star

TVNOW Die "Like Me – I'm Famous"-Promis 2020

