Nach Prügel-Anzeige: Juana Princess hat sich mit Ex versöhnt

Juana Princess hat das Kriegsbeil mit ihrem Ex begraben. Vor rund einem Monat teilte die ehemalige DSDS-Kandidatin ein aufreizendes Foto auf der Erotikplattform OnlyFans – was ihrem damaligen Freund überhaupt nicht passte. Er soll daraufhin auf sie losgegangen und sie mit einer Handtasche geschlagen haben. Juana landete deswegen sogar im Krankenhaus und brachte den Vorfall zur Anzeige. Doch nun zeigte sie sich plötzlich zusammen mit ihrem Ex auf einer Party!

Wie Bild berichtet, tauchte die 36-Jährige am Wochenende in Begleitung ihres Ex-Freundes bei einer Veranstaltung in Hannover auf – ein Paar sind die beiden aber nicht. "Wir sind nicht mehr zusammen. Er muss sich bis Juli eine eigene Wohnung suchen", stellte die ehemalige Like Me – I’m Famous-Teilnehmerin klar. Dennoch fließe zwischen ihnen kein böses Blut: "Er hat sich bei mir entschuldigt und ich nahm die Anzeige zurück."

Juana und ihr Ex-Freund waren fast drei Jahre lang ein Paar. "Wir haben uns im Sommer 2019 kennengelernt und seitdem viel Zeit miteinander verbracht", erzählte die Partysängerin im April des vergangenen Jahres gegenüber Promiflash.

TVNOW / Stefan Gregorowius Juana Princess, "Like Me – I'm Famous"-Kandidatin

Instagram / juana_princess Juana Princess, Ex-DSDS-Teilnehmerin

Privat Juana Princess mit ihrem Ex-Partner Joe

