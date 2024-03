"Habe Glück": Ex-DSDS-Girl Juana Princess hat einen Neuen!

Juana Princess hat wieder Schmetterlinge im Bauch! Das verrät die Partysängerin jetzt gegenüber Promiflash. Bei ihrer neuen Liebe handelt es sich um Massimo Di Capelli, einem gelernten Friseur, der auf Mallorca lebt. "Er ist ein recht cooler, lockerer Typ und sieht sehr gut aus. Viele Frauen stehen auf ihn [...] und ich habe jetzt das Glück, ihn zu haben und hoffe, er bleibt auch bei mir", schwärmt die ehemalige DSDS-Kandidatin von ihrem Schatz und fügt hinzu: "Ich schätze seine liebenswerte, süße Art und dass er mir immer schreibt, wenn ich schon in dieser kurzen Zeit so Sehnsucht nach ihm habe!"

Aktuell führen Juana und Massimo eine Fernbeziehung und pendeln für ihre Beziehung zwischen der Schweiz und Mallorca hin und her. Das könnte sich aber in der Zukunft ändern. Die "Wir sind die Geilsten"-Interpretin plaudert aus: "Wir haben überlegt, irgendwann eventuell, wenn es weiterhin so gut läuft, auch zusammen zu ziehen. [...] Natürlich ist es nicht einfach, wenn man sich nicht täglich sieht und man muss das Vertrauen auch noch etwas aufbauen. Gerade bei solch einem so gut aussehendem Mann, der so viele Frauen bekommen kann." Das Thema Treue beschäftige die Influencerin besonders und daher könne sie sich vorstellen, an zwei ziemlich bekannten Reality-TV-Formaten teilzunehmen. "Wir haben uns sogar fürs Das Sommerhaus der Stars und Temptation Island beworben, um seine Treue, beziehungsweise unsere zu testen", verrät Juana.

Seit ihrer Teilnahme bei DSDS im Jahr 2015 war die Reality-TV-Teilnehmerin bereits in einigen weiteren Fernsehshows zu sehen. Unter anderem nahm sie an Das Supertalent oder Frauentausch teil. Außerdem packte die Blondine in einem Promiflash-Interview vor rund zwei Jahren aus, dass sie eine OnlyFans-Karriere starten möchte. Ihre Liebe für Musik verlor sie dennoch nicht aus den Augen und auch mit ihrem Schatz kann das TV-Sternchen seine musikalische Ader vollkommen ausleben. "Aktuell wollen wir demnächst einen neuen Sommersong aufnehmen, da wir beide die Musik lieben!", erklärt Juana.

Anzeige Anzeige

Instagram / juana_princess Juana Princess im Februar 2022

Anzeige Anzeige

Instagram / juana_princess Juana Princess, Ex-DSDS-Teilnehmerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass Juana und ihr Massimo bald im Reality-TV auftreten werden? Ja! Ich kann mir das gut vorstellen. Nee, ich denke nicht, dass es dazu kommt. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de