Glücklich verheiratet? Jana Ina Zarrella (43) ist es – und das schon seit 15 Jahren! Am 30. August 2005 gab die Love Island-Moderatorin Sänger Giovanni Zarrella (42) das Jawort. Seitdem führen die beiden eine Vorzeige-Ehe, die mit der Geburt ihrer zwei Kinder gekrönt wurde. Zu ihrem 15. Hochzeitstag widmete Jana Ina ihrem Giovanni nun einen romantischen Post und machte darin deutlich: Auch nach all den Jahren ist sie hin und weg von ihrem Ehemann!

Auf Instagram lobte die 43-Jährige den Musiker in den höchsten Tönen: "Am 30.08.2005 habe ich den besten, tollsten, schönsten, bodenständigsten, fleißigsten, talentiertesten und liebsten Mann der Welt standesamtlich geheiratet." Seit diesem Tag bedanke sie sich täglich für dieses Geschenk. "Ich kann mir kein Leben ohne dich vorstellen. Ja, es fühlt sich verdammt gut an, mit dir verheiratet zu sein. Du bist alles, für immer!", schrieb Jana Ina ganz romantisch. Der XXL-Strauß Rosen, der auf den Bildern zu sehen ist, wird sicher nicht der einzige Grund sein, der sie so schwärmen lässt!

Aber wie lautet denn das Liebesrezept der Zarrellas? Das verriet Jana Ina schon Anfang des Jahres in einem Promiflash-Interview: "Wir respektieren uns sehr. Das ist das Wichtigste. Wir geben uns Freiraum", erzählte die Brünette damals. Ein richtiges Geheimnis hätten die zwei zwar nicht, sie beteuerte jedoch: "Du musst nur deinen Partner respektieren und lieben. Das ist schon ein guter Anfang."

Anzeige

Instagram / janainazarrella Jana Ina und Giovanni Zarrella, August 2020

Anzeige

Instagram / janainazarrella Jana Ina Zarrella an ihrem 15. Hochzeitstag, August 2020

Anzeige

Instagram / janainazarrella Giovanni und Jana Ina Zarrella, Juni 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de