Nicole Richie (38) möchte als Rapperin durchstarten! Die ehemalige "The Simple Life"-Darstellerin hat mit ihrem Ehemann Joel Madden (41) mittlerweile zwei Kinder – Harlow (12) und Sparrow (10) – und ist eine absolute Vollblutmama. Doch das Mutter-Dasein allein reicht der Tochter von Lionel Richie (71) offenbar nicht, weshalb sie sich auch schon als Designerin und Autorin versucht hat. Jetzt widmet sie sich einem neuen Projekt: Nicole hat unter dem Künstlernamen Nikki Fre$h ihr erstes Rap-Album auf den Markt gebracht.

"Unearthed" heißt die Debütplatte der 38-Jährigen, wie sie stolz in mehreren Posts auf Instagram verkündet. In einem Beitrag gibt Nicole sogar einen kleinen Vorgeschmack auf die erste Single-Auskopplung "We Are A Garden". Die Reaktion ihrer Fans? Die sind begeistert von Nicoles Rap-Künsten: "Ich liebe es!" oder "Ich bin absolut besessen von den Songs", teilten etwa zwei Follower ihre Begeisterung mit.

Ob Nikki Fre$hs Musik das Zeug zum Erfolg hat? Namhafte Unterstützung hatte sie für ihre Platte auf jeden Fall. Die US-Amerikanerin hat unter anderem mit Sarah Hudson, die bereits Songs für Stars wie Katy Perry (35) oder Justin Bieber (26) geschrieben hat, zusammengearbeitet. Auch ihr Ehemann Joel hat an dem Album mitgewirkt.

Instagram / nicolerichie Nicole Richie, Mai 2020

Instagram / nicolerichie Nicole Richie

Getty Images Nicole Richie, Februar 2020

