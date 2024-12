Paris Hilton und Nicole reflektieren ihre lange Freundschaft

Paris Hilton (43) und Nicole Richie (43) haben sich endlich wieder zusammengetan. Für die neue Peacock-Serie "Paris & Nicole: The Encore" standen die beiden Reality-TV-Stars, die auf eine jahrzehntelange Freundschaft zurückblicken können, erneut gemeinsam vor der Kamera. In einem Interview mit People sprachen Paris und Nicole nun offen über die schwierigste Phase ihrer Freundschaft in ihren Zwanzigern. Nicole beschrieb diese Zeit als "nicht die besten Momente".

Mittlerweile sind Paris und Nicole wieder eng verbunden und sprechen sogar von einer "Schwesternschaft" anstelle einer bloßen Freundschaft. "Wir haben uns durch alle Lebensphasen gesehen", erklärte Nicole im Interview weiter. Die Phase der Entfremdung, die teilweise auch in Staffel vier ihrer Kult-Serie "The Simple Life" thematisiert wurde, sei inzwischen nur noch eine kleine Episode in ihrer engen Verbindung. Seit sie zwei Jahre alt waren, seien Paris und Nicole ein fester Bestandteil im Leben der jeweils anderen und hätten buchstäblich jede Lebensphase zusammen erlebt, einschließlich ihrer eigenen Mutterschaft. "Unsere Freundschaft ist tiefer als die meisten Ehen. Wir haben einfach alles im Leben gemeinsam durchgemacht", so Paris.

Die Zusammenarbeit für "The Simple Life" im Jahr 2003 machte Paris und Nicole über Nacht zu Prominenten, die eine ganze Generation prägten. Abseits der Fernsehkameras haben sich die Lebenswege der beiden Freundinnen immer wieder verwoben: Während Paris ihren Erfolg als Unternehmerin mit ihrer Familie teilt und seit Kurzem Mutter ist, hat auch Nicole in ihrer Rolle als Designerin und Mutter von zwei Kindern neue Kapitel in ihrem Leben aufgeschlagen.

Getty Images Nicole Richie und Paris Hilton bei der "The Simple Life"-Premiere im Dezember 2003

Instagram / parishilton Paris Hilton mit ihrer Familie, 2024

