Paris Hilton und Nicole Richie klären damaligen Streit auf

Paris Hilton (43) und Nicole Richie (43) haben erstmals offen über den Grund ihres Streits in den 00er-Jahren gesprochen. In der neuesten Folge des Podcasts "Call Her Daddy" erzählen die beiden, dass Missverständnisse und der Druck des Ruhms zu ihren Auseinandersetzungen geführt hätten. Besonders die Medien hätten dazu beigetragen, Konflikte zu schaffen, die es eigentlich nicht gab. Dies habe dazu geführt, dass Paris und Nicole ein ganzes Jahr lang nicht miteinander sprachen und die vierte Staffel ihrer damaligen Show "The Simple Life" getrennt voneinander drehen mussten.

Nicole erklärt, dass damals eigentlich "nichts passiert" sei und Paris fügt hinzu, dass die Medien "toxisch" gewesen seien. Auch gesteht Nicole, dass sie und Paris damals kaum gewusst hätten, wie man miteinander kommuniziert, was die Situation weiter verschärft habe. Was in den 00er-Jahren an mangelnden Kommunikationsfähigkeiten scheiterte, haben sie nun aufgearbeitet: "Heute wissen wir, wie wichtig es ist, sich zu melden und ehrlich zu sein", so Nicole. Für die finale Staffel ihrer Show im Jahr 2007 konnten die Freundinnen ihre Differenzen beiseitelegen und fanden wieder zueinander.

Paris und Nicole kennen sich seit ihrem zweiten Lebensjahr und auch ihre Familien sind eng befreundet. Paris, Tochter der berühmten Hilton-Familie, und Nicole, die Adoptivtochter von Lionel Richie (75), wuchsen gemeinsam auf und teilen viele Kindheitserinnerungen. Ihre enge Bindung führte sie schließlich zu ihrer gemeinsamen Reality-Show "The Simple Life", die 2003 Premiere feierte. In der Show erkundeten sie das einfache Leben abseits ihres gewohnten Luxus und sorgten dabei für viele unterhaltsame Momente. Nun kehren sie mit "The Simple Life: Encore" zurück auf die Bildschirme. Die neue Staffel läuft ab dem 12. Dezember.

Getty Images Paris Hilton und Nicole Richie, 2004

Getty Images Paris Hilton und Nicole Richie im Januar 2017

