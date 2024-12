Nicole Richie log Ehemann Joel Madden bei erstem Date an

Nicole Richie (43) hat in einer neuen Folge des Podcasts "Call Her Daddy" am vergangenen Mittwoch offen über ihre Beziehung zu Ehemann Joel Madden (45) gesprochen. Die Designerin enthüllte dabei, dass sie bereits bei ihrer ersten Begegnung gewusst habe, dass er der Richtige für sie sei. "Joel ist sehr schüchtern. In der ersten Nacht, als ich ihn traf, hat er tatsächlich nicht mit mir gesprochen, und ich dachte: 'Das ist mein Ehemann'", erzählte Nicole im Gespräch mit Gastgeberin Alex Cooper (30). Obwohl Joel kein Wort mit ihr gewechselt habe, sei für sie sofort klar gewesen, dass zwischen ihnen etwas Besonderes ist.

Nicole gestand auch eine kleine Notlüge aus den Anfängen ihrer Beziehung. Als Joel sie zu einem Fernsehabend eingeladen habe und fragte, ob sie die HBO-Serie "The Wire" kenne, behauptete sie: "'The Wire' ist meine Lieblingsserie", obwohl sie sie noch nie gesehen hatte. "Er hasst es, wenn ich diese Geschichte erzähle", gab sie lachend zu. "Er warf mich einfach in Staffel drei hinein und ich tat für eine sehr lange Zeit so, als hätte ich die Serie gesehen und geliebt." Erst Jahre später rückte sie mit der Wahrheit heraus, und die beiden schauten die Serie gemeinsam von Anfang an.

Auch Paris Hilton (43), Nicoles beste Freundin, die ebenfalls im Podcast zu Gast war, schwärmte von der Beziehung der beiden: "Ich fand sie von Anfang an so süß zusammen. Joel ist so liebenswürdig und loyal. Er ist einfach einer dieser Typen, die ganz anders sind als die typischen L.A.-Typen." Vier Jahre nach ihrer ersten Begegnung gaben Nicole und Joel ihre Verlobung bekannt, und im Dezember 2010 schlossen sie den Bund der Ehe. Heute sind sie stolze Eltern von Tochter Harlow und Sohn Sparrow.

Getty Images Nicole Richie, Schauspielerin, posiert mit ihrem Mann Joel

Getty Images Paris Hilton und Nicole Richie, November 2024

