"Keine dumme Blondine": Paris Hilton dementiert ihr Image

Die Reality-TV-Ikone Paris Hilton (43) hat kürzlich in einem Interview mit People klargestellt, dass ihr Image als "dumme Blondine" nicht der Wahrheit entspricht. Anlass für die Erklärung ist ihre Rückkehr zur Erfolgsserie "The Simple Life", die für ein dreiteiliges Reunion-Special mit dem Namen "Paris & Nicole: The Encore" zurück auf die Bildschirme kommen wird. Gemeinsam mit ihrer besten Freundin und damaligen Kollegin Nicole Richie (43) wird Paris erneut ins einfache Leben eintauchen und ihre Fans dabei mit neuen Abenteuern begeistern. Die Dreharbeiten laufen bereits – die Ausstrahlung ist für Ende des Jahres geplant.

Im Gespräch mit dem Magazin erklärte Paris, dass sie die naive Rolle, die sie in "The Simple Life" spielte, bewusst so kreiert hat. "Ich bin keine dumme Blondine, aber ich bin sehr gut darin, so zu tun", verriet Paris. Sie genieße es, mit den Erwartungen der Menschen zu spielen und sie zu überraschen. Die Rückkehr der Show bietet ihr nun die Gelegenheit, sich ihrer Fangemeinde von einer anderen Seite zu präsentieren.

Seit ihrem Debüt in der Unterhaltungsbranche hat Paris einen bemerkenswerten Werdegang hingelegt. Als Urenkelin des Hotelmagnaten Conrad Hilton wuchs sie im Rampenlicht auf und nutzte ihre Bekanntheit, um sich als erfolgreiche Geschäftsfrau und Unternehmerin zu etablieren. Neben Modekollektionen und Parfümlinien hat sie sich auch als DJane einen Namen gemacht. Privat ist Paris seit einigen Jahren glücklich verheiratet und Mutter von zwei Kindern.

Anzeige Anzeige

Getty Images Paris Hilton und Nicole Richie bei den CFDA Fashion Awards 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / parishilton Paris Hilton mit ihrer Tochter London, Ehemann Carter Reum und Sohn Phoenix

Anzeige Anzeige

Anzeige