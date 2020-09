Was für eine elegante Mehrfach-Mama! Aktuell ist Nina Bott (42) erneut schwanger: Nach zwei Söhnen und einer Tochter erwartet die Schauspielerin und Moderatorin ihr viertes Kind – es ist außerdem der dritte gemeinsame Nachwuchs von ihr und ihrem Lebensgefährten Benjamin Baarz. Nun gönnten sich Nina und Benjamin eine kurze Pause von Familientrubel und Schwangerschaftsgymnastik: Es gab eine Date-Night – nur zu zweit. Und zu diesem besonderen Anlass schmiss sich die 42-Jährige in einen ziemlich heißen Fummel.

"Meine Discokugel und ich gehen mit Papa 'schick' essen", ließ die Hamburgerin ihre Follower am Mittwoch auf Instagram wissen. Dazu postete die Blondine ein Foto ihres Outfits – und damit erklärte sich auch das Wort "Discokugel". Nina wählte für ihre romantische Verabredung ein glitzerndes Midi-Dress, das mit der Abendsonne um die Wette strahlte. Besonders geschickt: Durch die Wickeloptik des Kleides wurde ihr Babybauch wunderbar in Szene gesetzt. Später gab die ehemalige GZSZ-Darstellerin noch ein Update zum Essen: "War lecker!" – es scheint also ein rundum gelungener Abend gewesen zu sein.

Im Netz verriet Nina auch bereits, wann ihr Nachwuchs voraussichtlich das Licht der Welt erblicken wird: Die Schauspielerin setzte bereits den Hashtag #januarbaby2021 zu ihren Postings. Das Geschlecht habe sie sogar auch schon erfahren, wolle es aber noch nicht verraten.

Getty Images Nina Bott und Benjamin Baarz 2018

Instagram / ninabott Nina Bott, Moderatorin

Instagram / ninabott Nina Bott, August 2020

