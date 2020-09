Süße Schwärmereien von Jimi Blue Ochsenknecht (28)! Wochenlang hatten Fans über eine mögliche Romanze zwischen dem Schauspieler und der Reality-TV-Darstellerin Yeliz Koc (26) spekuliert. Mit einem gemeinsamen Bild machte die ehemalige Bachelor-Teilnehmerin die Beziehung Mitte August dann endlich offiziell. Und mittlerweile können die beiden offenbar gar nicht oft genug ihr Glück mit ihrer Community teilen. Jetzt sprach Jimi erstmals im TV von seiner neuen Freundin und zeigte sich dabei verliebter denn je.

In der Donnerstagfolge von Love Island – Aftersun: Der Talk trat Jimi gegen Ex-Love-Islander Mischa Mayer (28) bei einer Sport-Quiz-Challenge an. Für beide Männer galt es, Fragen zu beantworten und gleichzeitig sportliche Aufgaben zu meistern. Jimi hatte währenddessen offenbar nur seine Yeliz im Kopf, denn gleich bei mehreren Fragen spielte er auf die 26-Jährige an. So wollte Mischa von ihm wissen, wer sein Promi-Crash sei. Die Antwort des "Die Wilden Kerle"-Stars? "Ich sage einfach mal Yeliz."

Doch damit nicht genug der süßen Worte. Mischa fragte den 28-Jährigen, wann er das letzte Mal Schmetterlinge im Bauch gehabt habe. Lange überlegen musste er auch hier nicht. "Jeden Tag", schoss es aus Jimi heraus, der während des Spiels außerdem diese romantische Info preisgab: Den Sperrbildschirm seines Smartphones ziert ein Foto von Yeliz!

Getty Images Jimi Blue Ochsenknecht im Jahr 2015

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht im August 2020

ActionPress Jimi Blue Ochsenknecht im Mai 2019 in Berlin

