Turtelalarm bei Yeliz Koc (26)! Nachdem die Gerüchteküche bereits tagelang heftig gebrodelt hatte, machte die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin endlich ihre Liebe zu Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht (28) offiziell. Mit dem Liebesbekenntnis folgten auch die ersten verliebten Pärchen-Pics mit dem "Die Wilden Kerle"-Star. Dass die zwei aktuell mehr als glücklich sind, beweist auch der neueste Schnappschuss auf Yeliz' Social-Media-Account: Die Dunkelhaarige teilt einen Einblick aus dem heimischen Bett.

Eigentlich wollten ihre Fans in der einer Fragerunde lediglich wissen, ob Hündin Luna sich das Bett mit der Das Sommerhaus der Stars-Bekanntheit teilt. Zu der Antwort "Nur morgens zum Kuscheln, nachts nicht", zeigt die 26-Jährige aber nicht nur ein Bild ihrer felligen Freundin, sondern auch von ihrem Liebsten, der es sich unter ihrer Bettdecke bequem gemacht hat. Ganz offenbar darf Jimi im Gegensatz zu der Bulldogge auch bei Nacht Yeliz' Nähe genießen. Über das Gesicht des "Sommer"-Darstellers hat die Hannoveranerin allerdings ein großes, rotes Herz gepackt.

In dem Q&A will ihre Community außerdem wissen, ob sie sich in Zukunft auf mehr Paar-Content freuen darf. Wie viel genau Yeliz und Jimi aber in der kommenden Zeit aus ihrem Liebesleben preisgeben werden, steht vorerst wohl noch in den Sternen. "So, wie es sich richtig für uns anfühlt", antwortet der TV-Star.

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc' Hündin Luna und Jimi Blue Ochsenknecht

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht im August 2020

