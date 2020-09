Mischa Mayer (28) kommt aus dem Schwärmen nicht heraus! Bei Promi Big Brother bewies der Zweitplatzierte, dass unter seinen Brustmuskeln ein großes Herz steckt. Mit seiner besonnen Art begeisterte er sowohl Zuschauer als auch Bewohner. Mischa wiederum war in der Show vor allem von einer Person fasziniert: Seinem Märchenland-Flirt Adela Smajic (27)! Aber was reizte den Pfälzer am meisten an der Beauty? Das verriet er im Promiflash-Interview!

"Was mich bei ihr so beeindruckt hat, war ihr Charakter. Sie ist sehr loyal und hat ein großes Herz", offenbarte Mischa seine Gefühle im Promiflash-Gespräch. Natürlich könne er nicht leugnen, dass ihn auch die Optik der Brünetten geflasht habe. "Sie passt optisch in mein Beuteschema, ich bin aber, was das Aussehen betrifft, sehr flexibel", erklärte der Sportler. Zwischen ihm und der Schweizerin habe es von Beginn an harmoniert. "Sie kannte mich besser als der Rest, sie hat mich immer aufgebaut", ließ Mischa die Zeit Revue passieren.

Wie es bei den beiden weiterginge, könne der einstige Love Island-Teilnehmer jedoch noch nicht sagen. "Es ist sehr schwer. Die Medien und meine Community drehen durch. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich nicht so viel Öffentlichkeit haben möchte", berichtet Mischa von der aktuellen Situation. Nichtsdestotrotz versuche er, Adela nicht aus den Augen zu verlieren. Druck mache er sich aber nicht. "Die Zeit rennt uns nicht davon", stellte die TV-Bekanntheit klar.

Getty Images Mischa Mayer im Finale von "Promi Big Brother" im Jahr 2020

Getty Images Elene Lucia Ameur und Adela Smajic bei "Promi Big Brother" im Jahr 2020

Instagram / adela.smajic Adela Smajic im August 2020

