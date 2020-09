Das war eine Herzensangelegenheit für Mischa Mayer (28)! Der einstige Love Island-Kandidat zählte zu den diesjährigen Bewohnern bei Promi Big Brother. Drei Wochen wohnte der Muskelmann im Märchenland und verließ die Reality-TV-Show als Zweitplatzierter. Vor der Verkündung durfte er neben dem Finalisten Werner Hansch (82) noch ein Plädoyer auf sich halten, um Zuschaueranrufe zu generieren. Doch anstatt für sich zu werben, ergriff Mischa Partei für den einstigen Sportkommentator! Warum tat er das? Promiflash hakte bei Mischa nach...

"Es war eine Herzensentscheidung. Es war ein sehr emotionaler Moment für mich", erinnerte sich der 28-Jährige gefühlvoll an die Situation zurück, als er an seine Fans appellierte, nicht für ihn, sondern für Werner anzurufen. Er habe das Gefühl gehabt, für den 82-Jährigen kämpfen zu müssen. Ich weiß, dass er nur eine kleine Familie hat. Er hatte auch kaum Unterstützung in der Arena von engen Vertrauten", bemerkte der Sportler. Dann habe er sich spontan dazu entschlossen, seine letzten Worte in der Sendung Werner zu widmen.

Im Promiflash-Interview verwies Mischa auch auf die finanzielle Situation des Rentners. "Er braucht das [Preisgeld von 100. 000 Euro, Anm. d. Red.] einfach dringender. Klar, hätte ich mit dem Geld auch was anfangen können, aber ich bin noch jung", erklärte die TV-Bekanntheit. Der Mann soll die Jahre, die ihm noch bevorstehen, in Ruhe und Harmonie leben und nicht mit Geldsorgen, machte der Pfälzer deutlich.

Getty Images Werner Hansch, Sieger von "Promi Big Brother" im Jahr 2020

Getty Images Mischa Mayer im Finale von "Promi Big Brother" im Jahr 2020

Getty Images Jochen Schropp, Werner Hansch, Ikke Hüftgold und Kathy Kelly beim "Promi Big Brother"-Finale, 2020

