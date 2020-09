Ein voller Diät-Erfolg! Vor einigen Wochen offenbarte Gülcan Kamps (37) ihren Fans, dass sie nicht ganz zufrieden mit ihrem Körper sei. Die Moderatorin nahm sich daraufhin fest vor, ihren Body zu optimieren und das eine oder andere Kilo abzutrainieren. Zwischendurch brachte sie ihre Community mit Trainings-Updates immer wieder auf den neuesten Stand. Jetzt spricht Gülcan über ihren Abnehm-Erfolg und verrät, wie viel sie aktuell wiegt.

"60 kg auf 160 cm. Klingt, schnell gelesen, nach Maßen für einen Schrank. Es sind aber meine Maße", schreibt die Moderatorin auf Instagram und kann ihren Fortschritt bezüglich ihrer "Mission Summerbody" selbst kaum glauben. Sie wolle ihre Ziele auf gesunde Art und Weise erreichen, fügt sie hinzu und ihre Gesundheit, Fitness und mentale Stärke wieder in Einklang bringen. "Ich fühle mich fitter und energiegeladener denn je", freut sie sich. Zu dem Text teilt Gülcan ein Foto, auf dem sie in Rock und BH ihre schlanke Linie präsentiert.

Bereits Mitte August hatte die Viva-Bekanntheit in den höchsten Tönen von ihrem neuen Lifestyle geschwärmt. "Ich hätte nie geglaubt, wie gut ich mich dabei fühlen würde! Kondition, Balance, Kraft und Spaß am Sport habe ich wieder zurück und nebenbei ein paar Kilogramm verloren", verkündete sie via Social Media.

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps, TV-Bekanntheit

Instagram / guelcankamps Ex-Viva-Gesicht Gülcan Kamps

