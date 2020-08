Bei Gülcan Kamps (37) geht es ordentlich bergab – und zwar auf der Waage! Im Juni offenbarte die Kult-Moderatorin, mit ihrem Körper nicht mehr allzu zufrieden zu sein. Nach eigenen Angaben habe die Frau von Bäckerei-Erbe Sebastian Kamps in den vergangenen Monaten zehn Kilogramm zugenommen. Dem überflüssigen Hüftgold wollte sie mit Sport und gesunder Ernährung entgegenwirken. Rund zwei Monate später gewährt die 37-Jährige Einblicke in ihre neue Routine!

Auf diesen Instagram-Post warteten ihre Follower schon lange! In einem neuen Beitrag gibt Gülli ein Zwischen-Update in Sachen Silhouette und siehe da: Das einstige Viva-Gesicht ist vollends zufrieden! "Ich hätte nie geglaubt, wie gut ich mich dabei fühlen würde! Kondition, Balance, Kraft und Spaß am Sport habe ich wieder zurück und nebenbei ein paar Kilogramm verloren", freut sich die Sportmaus.

Obwohl für Gülcan stets die gesundheitlichen Aspekte die Priorität gewesen wären, habe sich auch auf der Waage ordentlich was getan! Das Ergebnis werde sie auch bald ihrer Community präsentieren: Sie können sich offenbar demnächst auf "druckfrische Bikini-Pics" freuen!

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps, Moderatorin

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps, TV-Star

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps im August 2020

