Wird der Trennungsfluch auch in diesem Jahr wieder zuschlagen? Am kommenden Mittwoch ist es endlich so weit: Das Sommerhaus der Stars startet in eine weitere Runde! In den vergangenen Jahren hat schon so manche Beziehung das knallharte TV-Abenteuer nicht überstanden. Welches Promi-Duo sich wohl in diesem Jahr so richtig in die Haare kriegen – und sich vielleicht sogar trennen? Promiflash wirft für euch einen Blick auf die potenziellen Streit-Pärchen im Sommerhaus!

Wie die vergangenen vier Staffeln gezeigt haben, streiten sich vor allem die Paare im Reality-TV-Format, die noch nicht allzu lange zusammen und somit noch nicht gut eingespielt sind – und das sollte man im Hinblick auf die fiesen Challenges und knallharten Mitstreiter definitiv sein! Doch wer ist eigentlich am kürzesten zusammen?

Evanthia Benetatou und ihr Verlobter Chris

Ex-Bachelor-Girl Evanthia (28) Benetaou und ihr Partner Chris sind zwar schon verlobt, gehen aber noch nicht lange gemeinsam durchs Leben: So sprach die Kuppelshow-Beauty erstmals im August 2019 von ihm, als sie im Promi Big Brother-Container war. Ob die beiden sich wirklich schon gut genug kennen, um das Sommerhaus als Paar zu überstehen? Obendrauf dürfte ihre Begegnung mit Evas Ex-Flamme Andrej Mangold (33) spannend werden. Wir erinnern uns: Die Beauty war damals ziemlich angetan von ihm, wurde im "Der Bachelor"-Finale jedoch abgewiesen. Gut möglich, dass ihr Verlobter in Eifersüchteleien ausbricht – oder, dass Eva so sehr die Krallen ausfährt, dass wiederum Chris genervt ist.

Andrej Mangold und Jennifer Lange

Das Gleiche gilt natürlich für den Ex-Bachelor und seine Rosenkönigin. Auch diese Turteltauben sind erst seit dem Bachelor-Finale Anfang des Jahres 2019 offiziell zusammen. Auch hier könnte das Aufeinandertreffen mit Eva für Konflikte sorgen – schafft es die Zweitplatzierte, Jenny aus der Reserve zu locken? Schon beim großen Wiedersehen nach ihrer Bachelor-Staffel hatte Eva versucht, Zwietracht zu sähen: Augenzwinkernd gab sie der Gewinnerin damals zu verstehen, dass sie selbst mit Andrej im Bett gelandet sei. Zudem haben erste Bilder bereits gezeigt, dass der Profi-Basketballspieler schon in der Auftaktfolge einen kleinen Wutausbruch hat. Ob seine Partnerin wohl gut damit umgehen kann?

Denise Kappès und Henning Merten

Auch diese ehemalige Bachelor-Kandidatin und ihr Freund sind noch nicht lange zusammen: So bestätigten die Ex von Pascal Kappés (30) und der Verflossene von Berlin - Tag & Nacht-Star Anne Wünsche (29) ihre Beziehung im Juni 2019. Zwar wirken die beiden in der Öffentlichkeit sehr happy miteinander, aber Denise hat durchaus Temperament – wie sie unter anderem während ihrer Teilnahme in der sechsten Bachelor-Staffel im Jahr 2016 bewiesen hatte. Kann Henning es so einfach wegstecken, wenn Denise in Stresssituationen auch mal lauter wird?

Georgina Fleur und Kubilay Özdemir

Die Luxus-Lady und ihr Partner gehen seit rund zwei Jahren Hand in Hand durchs Leben – seit Anfang 2019 sind sie außerdem verlobt. Dennoch scheinen die beiden so ihre Probleme zu haben. In einem RTL-Interview im Rahmen ihrer Sommerhaus-Teilnahme beschwerte sich Georgina (30) unter Tränen über ihren Auserwählten: "Seitdem wir im Sommerhaus waren, ist irgendwie alles schwierig. Ich weiß nicht, was mit Kubi los ist. Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Ich bin einfach gerade etwas verzweifelt." Diese Aussage plus die Tatsache, dass sie aufgrund eines bisher ungeklärten Dramas freiwillig aus dem Format ausgestiegen sind, macht Georgina und Kubi wohl zu dem Paar, dass sich am wahrscheinlichsten streiten wird. Erste Bilder zeigten die rothaarige Beauty auch schon weinend im Sommerhaus.

