Schlägt der Sommerhaus der Stars-Fluch auch in diesem Jahr wieder zu? Am 9. September startet das beliebte Reality-TV-Format bereits in die fünfte Runde. Promis wie Georgina Fleur (30), Andrej Mangold (33) und Iris Klein (53) kämpfen dort mit ihren Lebenspartnern um den Sieg. Doch werden sie alle das Format als Paar überstehen? In den vergangenen Jahren zerstörte das Sommerhaus nämlich bereits so manche Beziehung...

Staffel 1

Noch bevor die Ausstrahlung der ersten Staffel überhaupt begonnen hatte, sorgte das erste Liebes-Aus unter den Teilnehmern für Schlagzeilen: Angelina Pannek (28), damals noch Heger, und ihr Liebster Rocco Stark (34) bestätigten im Juni ihre Trennung. In den daraufhin ausgestrahlten Episoden der Sendung deutete sich diese bereits an – denn kaum ein Tag verging, ohne dass die zwei sich in die Haare bekamen. Damit blieben die ehemaligen Turteltauben das einzige Pärchen, dass sich noch während der Sommerhaus-Zeit 2016 voneinander abwandte. Erst Jahre später trennten sich zudem Xenia Prinzessin von Sachsen (34) und Rajab Hassan (30) sowie Chris Töpperwien (46) und Magdalèna Kalley.

Staffel 2

Die zweite Season sollte gleich mehrere Liebende auseinander bringen. Am heftigsten traf es Nico Schwanz (42) und Saskia Atzerodt (28): Wie auch bei Roccolina wurde bereits vor Sendebeginn bekannt, dass die zwei kein Paar mehr sind – und das, obwohl das Model seiner Freundin nach dem Sieg in der Show sogar noch einen Heiratsantrag machte! Ebenso düster waren auch die Wolken am Liebeshimmel von Helena Fürst (46) und Ennesto Monté (45): Auch sie verkündeten schon vor der TV-Übertragung, nicht mehr verliebt zu sein. Aurelio Savina (42) und seine Lisa Freidinger (31) sowie Martin Semmelrogge (64) und Frau Sonja Semmelrogge (56) schafften es zwar noch über das Sommerhaus hinaus – 2018 machten beide Couples jedoch ihr Liebes-Aus publik.

Staffel 3

Auch 2018 meinte es der TV-Ferienknast nicht gut mit seinen Insassen: Bert Wollersheim (69) und Bobby Anne Baker (50) beendeten ihre Romanze noch in Portugal, der Rotlichtkönig gab später sogar an, die beiden seien nie ein Paar gewesen. Patricia Blanco (49) und ihren neuen Lover Nico Gollnick (30) ereilte ein ähnliches Schicksal: Nachdem der Unternehmer knutschend mit Saskia Atzerodt abgelichtet wurde, servierte die Musikertochter ihn wenige Tage nach dem Sommerhaus-Finale ab. Micaela Schäfer (36) und Felix Steiner (35) schafften es nicht ganz so weit: Ihre Trennung wurde noch während der Ausstrahlung bekannt.

Staffel 4

Wie schon in den vorherigen Jahren sollte auch "Das Sommerhaus der Stars" 2019 nicht ohne Folgen bleiben: Nachdem sie sich in der Show nur gestritten hatten, entschieden sich Kate Merlan (33) und Benjamin Boyce (52) anschließend, ihre Liaison zu beenden – noch während der Übertragung. Im Dezember traf der Fluch der Sendung dann noch zwei weitere Paare: Willi Herren (45) und seine Frau Jasmin (41) sowie Johannes Haller (32) und Yeliz Koc (26). Beiden Duos versuchten es anschließend noch einmal miteinander – doch nur die Herrens sind heute noch in love.

