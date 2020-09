Timur Bartels (24) kann sich sehen lassen! Der deutsche Schauspieler begeisterte seine Fans nicht nur in Erfolgsserien wie beispielsweise Club der roten Bänder, "Die Spezialisten – Im Namen der Opfer" oder in der TV-Show Dancing on Ice – auch auf Social Media erfreut er sich einer großen Fangemeinschaft. Dabei präsentiert der Darsteller nur allzu gerne die Resultate seiner im Fitnessstudio verbrachten Zeit: Timur präsentierte jetzt erneut seinen Prachtkörper in den sozialen Medien – und heizte den Fans damit ordentlich ein!

Timur teilte jetzt ein neues Foto via Instagram, auf dem er oben ohne vor dem Spiegel posiert und seinen durchtrainierten Körper zeigt: Dabei setzt er seine muskelbepackten Oberarme und seinen stahlharten Waschbrettbauch gekonnt in Szene. "Sport ist...", betitelte der 24-Jährige den Schnappschuss und wollte damit wohl klarstellen, dass sein knackiger Körper nicht von ungefähr kommen dürfte.

Und der freizügige Schnappschuss kam bei seinen Followern so richtig gut an: Neben zahlreichen Flammen-Emojis pflasterten sie die Kommentarspalte ihres Idols mit etlichen Komplimenten. "Hammer Body" oder auch "Stabil", lauteten nur zwei der durchweg positiven Nachrichten seiner Community auf der Plattform – und auch der einstige Unter uns-Darsteller Stefan Bockelmann (43) kam beim Anblick seines Schauspielkollegen ins Schwärmen: "Deine Gene möchte ich mit fast 44 gerne haben", kommentierte er.

Instagram / timur_bartels Timur Bartels, Schauspieler

Instagram / timur_bartels Timur Bartels, Schauspieler

Instagram / timur_bartels Timur Bartels im Februar 2020

