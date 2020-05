Zeigefreudiges Body-Update von Timur Bartels (24)! Der berliner Schönling ist nicht nur für seine Rollen in erfolgreichen Serien wie Club der roten Bänder oder "Die Spezialisten – Im Namen der Opfer", sondern auch für seinen Muskel-Körper bekannt. Doch das letzte Jahr war für den Schauspieler nicht leicht, er verlor nach schwerer Krankheit seinen geliebten Vater. In der Zeit der Trauer kam er nicht dazu, an seinem Körper zu arbeiten. Jetzt gab der Blondschopf einen aktuellen Statusbericht seines körperlichen Zustands.

Auf seinem Instagram-Profil veröffentlichte Timur nun ein besonders heißes Spiegel-Selfie, bei dem er seinen Oberkörper zeigt. Das letzte Jahr "war ich durch den Stress extrem oft krank und psychisch nicht in der besten Verfassung. Ich war alle zwei Wochen eigentlich immer wieder ausgeknockt und konnte monatelang keinen Sport machen", erklärte der Sport-Liebhaber im zugehörigen Bildbeitrag. Langsam komme er wieder in Form und gebe auch richtig Gas, was ihm richtig Spaß mache.

Seine Follower dürfen den durchtrainierten Waschbrettbauch zwar anschauen – nur eine darf ihn aber tatsächlich anfassen. Timur ist seit geraumer Zeit in einer glücklichen Beziehung. Seine Liebste Michelle unterstützt den TV-Star in jeder Lebenslage.

Schauspieler Timur Bartels

Timur Bartels

Timur Bartels mit seiner Freundin Michelle



