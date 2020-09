Ist Sofia Richie (22) etwa wieder auf Männer-Pirsch? Erst vor Kurzem wurde bekannt, dass die Tochter von Lionel Richie (71) und ihr Partner Scott Disick (37) endgültig den Schlussstrich unter ihre Beziehung gesetzt haben. Während in den ersten Tagen nach Bekanntwerden dieser News Gerüchte die Runde machten, dass die Blondine unter der Trennung leide, scheint sie nun allen das Gegenteil beweisen zu wollen: Sofia wurde ziemlich vertraut mit einem unbekannten Mann abgelichtet!

Paparazzi erwischten die 22-Jährige am Donnerstag am Strand von Malibu bei bester Laune. Fotos zeigen sie ganz sexy in ein weißes Crop-Top gekleidet, mit edler XL-Sonnenbrille. Die sonnigen Stunden verbrachte sie aber nicht alleine: Sofia hatte ihre Arme um den Hals eines jungen Herren mit braunen Haaren und auffälligem, orangefarbenem Hoodie gelegt. Keine Frage – die beiden scheinen sich nahezustehen. Ob sich da ein neuer Flirt anbahnt?

Dass Sofia nicht lange mit großem Liebeskummer zu kämpfen hatte, war auch Ende August an Aufnahmen von ihrem 22. Geburtstag zu erkennen: Sie schmiss eine feuchtfröhliche Pool-Party und schien sich dabei mit ihren Freunden prächtig zu amüsieren.

Anzeige

jul/x17online.com Sofia Richie mit einem unbekannten Mann

Anzeige

jul/x17online.com Sofia Richie und ein Unbekannter im September 2020

Anzeige

Instagram / sofiarichie Sofia Richie im August 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de